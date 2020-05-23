Число случаев COVID-19 в Азербайджане достигло 3982

В Азербайджане за сутки выявили 127 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб при местном кабмине.

Отмечается, что число заболевших COVID-19 в республике достигло 3982.

С начала эпидемии в стране умерли 49 человек с положительным тестом на коронавирус.

В настоящее время 1427 пациентов с инфекцией остаются в больницах особого режима, 44 из них в тяжелом состоянии, 57 — средней тяжести, остальных — стабильное.

С начала пандемии в Азербайджане было проведено 265 067 тестов на коронавирусную инфекцию.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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