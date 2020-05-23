В Москве жертвами COVID-19 стали несколько врачей

В Москве от коронавирусной инфекции скончались несколько врачей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

«Что касается того, какое количество заболело или уже перенесло (заболевание), мы вернемся к этому через пару недель», — уточнил Хрипун.

По состоянию на 23 мая в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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