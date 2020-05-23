Бразилия оказалась на втором месте в мире по числу случаев COVID-19

Бразилия в субботу, 23 мая, оказалась на второй позиции по числе случаев коронавирусной инфекции, на первом месте по-прежнему остаются США. Об этом сообщает бразильский новостной портал G1.

Отмечается, что в стране инфекция обнаружена у 330 890 человек. Скончались от коронавируса 21 048 человек.

Последние три дня в стране ежедневно жертвами COVID-19 становятся более 1 тысячи зараженных.

Согласно данным местного минздрава, 135,4 тысяч бразильцев уже вылечились от коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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