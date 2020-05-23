Число жертв COVID-19 в мире достигло 338 225

В мире от коронавирусной инфекции с начала эпидемии скончались 338 225 человек, за сутки — 5 301. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

При этом инфекция была выявлена у 5 213 483 человек (+110 205 человек за сутки).

Вылечились от коронавируса более 2 млн пациентов.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США — 1 601 434. Погибли от вируса в стране 96 007 человек, вылечились — 350 135.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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