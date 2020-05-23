Житель Мичигана обвиняется в угрозе покушения на Трампа

Житель штата Мичиган Джеффри Дэвид Кокс обвиняется в угрозах покушения на жизнь президента США и вице-президента страны Майкла Пенса, сообщает Newsweek со ссылкой на обвинительное заключение прокуратуры.

По версии следствия, мужчина рассылал электронные письма в приемные комиссии колледжей и командованию подготовкой новобранцев Военно-морских США в штате Иллинойс с сообщением о подготовке покушения. В письмах указывалось, что Кокс установил бомбу в Белом доме и планирует покушение на главу государства и вице-президента.

Данные письма были обнаружены в памяти телефона при обыске, говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина не отрицает свою вину и утверждает, что угрозы были ложными.

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