Число жертв и пострадавших при пожаре в больнице Татарстана возросло

Число погибших в результате пожара в Зеленодолськой центральной районной больницы Татарстана возросло до трех человек, а число пострадавших увеличилось до четырех, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Возгорание произошло в больнице Татарстана около 22.00 мск. Площадь пожара составила около 5 кв. м. Спасатели смогли ликвидировать горение за 15 минут.

В Минздраве региона уточнили, что среди пострадавших и эвакуированных не было пациентов с коронавирусом. Известно, что двое из четырех пострадавших получили ожоги средней и тяжелой степени тяжести, а остальные — отравились продуктами горения.

В больницу уже приехал министр здравоохранения республики Марат Садыков. Также СК по Татарстану уже возбудил уголовное дело по ст. 219 УК страны «Нарушение требований пожарной безопасности».

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