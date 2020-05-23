В общежитии СПбГУ произошел пожар
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В общежитии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Петергофе произошло возгорание. Об этом сообщают «Невские новости».
Как уточняется, вечером в пятницу, 22 мая, огонь охватил здание на ул. Ботаническая, 66.
В настоящее время проводится эвакуация всех студентов и персонала. Ожидается прибытие сотрудников МЧС.
Подробностей о пострадавших и причинах возгорания пока нет.
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