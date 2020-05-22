Очаг коронавируса обнаружили на оборонных предприятиях Северодвинска

Очаг новой коронавирусной инфекции обнаружили на оборонных предприятиях Северодвинска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

За последние сутки в городе выявили 53 случая COVID-19. Большинство зараженных являются сотрудниками предприятий оборонной промышленности.

По последним данным, заболеваемость инфекцией в Северодвинске почти на 47% выше, чем в среднем по региону.

«Следовательно, речь идет уже не об отдельных случаях заболевания, а о возникновении серьезного очага инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Врио главы региона Александр Цыбульский поручил оперштабу изучить происхождение очага коронавируса.

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