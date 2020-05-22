МИД РФ: граждан России нет среди жертв крушения Airbus 320 в Пакистане

Граждан России нет среди жертв авиакатастрофы в Пакистане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД РФ.

«По имеющимся сведениям, росграждан среди пострадавших нет. Выражаем сочувствие и поддержку семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем раненым», — заявили в министерстве.

По информации ведомства, жертвами катастрофы стали около 100 человек.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет «Пакистанских авиалиний» Airbus 320 разбился рядом с аэропортом города Карачи. Рейс следовал из Лахора. На борту воздушного судна находились 90 человек, 7 из них — члены экипажа. При падении самолет задел жилые постройки, из-под обломков были спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.

Власти Пакистана подтвердили гибель 90 человек.

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