СМИ: власти Пакистана подтвердили гибель 90 человек при падении самолета
Власти Пакистана подтвердили гибель 90 человек во время крушения самолета возле аэропорта города Карачи. Об этом сообщает телеканал Bol News.
Кроме того, в результате падения самолета пострадали пять жилых домов, а также несколько автомобилей.
«Федеральный министр авиации Гулам Сарвар Хан подтвердил, что по меньшей мере 90 человек погибли после крушения», — передает телеканал.
Также премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о возбуждении расследования трагедии.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет «Пакистанских авиалиний» Airbus 320 разбился рядом с аэропортом города Карачи. Рейс следовал из Лахора. На борту воздушного судна находились 90 человек, 7 из них — члены экипажа. При падении самолет задел жилые постройки, из-под обломков были спасены около 20 местных жителей. На месте катастрофы работают спасатели и военные.
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