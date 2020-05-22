Задержан фигурант дела о пожаре в доме престарелых на западе Москвы

Следственный комитет России (СК) провел задержание первого фигуранта дела о пожаре в доме престарелых «Третий возраст» на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Также СК требует заключить задержанного, Колодного Александра под стражу сроком до 8 июля.

Колодный, который занимал пост техника в соцорганизации, обвиняется по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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