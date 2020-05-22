На северо-западе Москвы нашли голову мужчины в мусорном пакете

В лесополосе в столице была обнаружена голова мужчины в мусорном пакете. Об этом сообщает cайт ГСУ СК России по городу Москве.

Как стало известно, голову мужчины в мусорном пакете нашли 22 мая в лесополосе вблизи улицы Планерная.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 105 УК России (убийство).

В данный момент сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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