На северо-западе Москвы нашли голову мужчины в мусорном пакете
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В лесополосе в столице была обнаружена голова мужчины в мусорном пакете. Об этом сообщает cайт ГСУ СК России по городу Москве.
Как стало известно, голову мужчины в мусорном пакете нашли 22 мая в лесополосе вблизи улицы Планерная.
Следователи уже возбудили уголовное дело по статье 105 УК России (убийство).
В данный момент сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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