Росздравнадзор: тест на антитела не является исключительным для подтверждения COVID-19

В Росздравнадзоре рассказали, что положительный результат теста на актитела к коронавирусу не является единственным основанием для подтверждения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

В ведомстве добавили, что если после результатов теста симптомы заболевания сохраняются, то необходимо провести дополнительные анализы.

Кроме того, в Росздравнадзоре заявили, что результат теста на антитела может быть связан с текущим, а также с ранее выявленными штаммами коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.