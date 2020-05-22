Собянин: худшего сценария с коронавирусом в Москве удалось избежать

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве удалось избежать худшего сценария с коронавирусом. Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам Собянина, ситуацию с пандемией удалось стабилизировать, и уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в столице удалось избежать худшего сценария, какой разворачивался в целом ряде мировых мегаполисов.

«По целому ряду ключевых показателей Москва уже выглядит неплохо», — отметил мэр, добавив, что число вновь выявляемых больных с COVID-19, а также количество ежедневно поступающих тяжелых больных в московские клиники сократилось вдвое.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве третий день подряд суточный прирост случаев COVID ниже трех тысяч

— Почти 85% новых выявленных заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет

— Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России