Путин выразил соболезнования президенту Пакистана после крушения самолета

Президент России Владимир Путин направил президенту и премьер-министру Пакистана телеграмму с соболезнованиями после крушения лайнера в Карачи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Катастрофа произошла утром. Пассажирский самолет «Пакистанских авиалиний» Airbus А320 следовал из Лахора, однако не долетев до аэропорта Карачи упал на жилые дома.

На борту воздушного судна находились около ста человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пассажирский самолет упал в Пакистане

— На борту разбившегося в Пакистане самолета находились 90 человек