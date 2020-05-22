В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах

В Подмосковье организаторов массовых мероприятий привлекут к 100 часам обязательных работ в больницах, пишет РИА «Новости».

«К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», — приводятся слова заместителя председателя правительства области Романа Каратаева.

Нарушители будут убирать больницы, разгружать медикаменты и другие необходимые грузы.

В Подмосковье коронавирусом заразились почти 32 тысячи, скончались 312 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В одной из больниц Владикавказа с выплат медикам вычли НДФЛ

— Почти 85% новых выявленных заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет

— Условный уровень смертности из-за коронавируса в России достиг 1%