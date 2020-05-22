В Подмосковье нарушителей самоизоляции привлекут к работе в больницах
В Подмосковье организаторов массовых мероприятий привлекут к 100 часам обязательных работ в больницах, пишет РИА «Новости».
«К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», — приводятся слова заместителя председателя правительства области Романа Каратаева.
Нарушители будут убирать больницы, разгружать медикаменты и другие необходимые грузы.
В Подмосковье коронавирусом заразились почти 32 тысячи, скончались 312 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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