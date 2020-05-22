Под Новосибирском стрижка газона ножницами привела к проверке в пожарной части

В Новосибирской области начальник отделения пожарной части попал под служебную проверку после того как разместил в интернете видео, где его подчиненные стригут газон ножницами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

Представитель управления пояснил, что за каждым караулом в составе части закреплен участок территории, на котором надо наводить порядок. По словам представителя, караул, который фигурирует на видео, не захотел использовать предоставленную им ручную косу.

«Они сняли видео, на котором делали вид, что косят траву ножницами. Когда видео закончилось, больше они ничего не стригли. Это определенный демарш», - рассказал представитель.

В ГУ МЧС России по региону добавили, что по результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.