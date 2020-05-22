Крым возобновил пассажирские внутрирегиональные перевозки
В Крыму возобновились регулярные пассажирские перевозки внутри региона, пишет «Интерфакс» со ссылкой на указ главы республики.
«Пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок междугороднего сообщения с 22 мая 2020 года осуществляются в обычном режиме работы с учетом объема пассажиропотока», — говорится в документе.
Отмечается, что речь идет о троллейбусах, автобусах и пригородных поездах.
Согласно указу, 25 мая может возобновиться транспортное сообщение с Севастополем.
С 17 мая в Крыму действует режим повышенной готовности. Также остановлено автобусное сообщение и движение поездов. Коронавирусом заразились 324, скончались девять человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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