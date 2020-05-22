Greenpeace спрогнозировал вторую волну лесных пожаров в России

В России второй пик лесных пожаров может случиться в июле, пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григория Куксина.

Куксин отметил, что в этом году вторая волна сдвинется с традиционного августа на более ранний срок.

«В этом году, скорее всего, раньше начнется второй пик, потому что раньше начался первый, новая трава быстро высохнет, синоптики прогнозируют засуху, поэтому, я думаю, пик придётся не на начало августа, а скорее на июль», — сказал Куксин.

Ранее в Авиалесоохране предупредили, что Иркутская область, Красноярский край и Якутия окажутся в зоне высоких рисков возникновения лесных пожаров в июне и июле.

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