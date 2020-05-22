В Узбекистане число случаев коронавируса превысило три тысячи

В Узбекистане число заражений коронавирусом за сутки увеличилось на 39, достигнув 3006, пишет минздрав страны.

Отмечается, что на лечении находятся 586 пациентов, четверо из которых в тяжелом состоянии.

Всего в Узбекистане скончались 13, выздоровели 2407 человек. Страна находится на карантине до 1 июня, но с 15 мая начали работу парки, музеи и стадионы. 18 мая заработал региональный транспорт.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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