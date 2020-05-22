Вспышка COVID-19 произошла на станции скорой помощи на Камчатке

На одной из станций скорой помощи в Камчатском крае произошла вспышка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, рассказал врио заместителя председателя правительства региона Роман Василевский.

По последней информации, коронавирус нового типа выявлен у 38 сотрудников станции, в том числе у 19 водителей, отметил Василевский. По его словам, у всех заболевших инфекция протекает в разной форме.

В настоящее время очаг заболевания локализован, приняты необходимые меры, проведена дезинфекция, добавил врио зампредседателя правительства.

По состоянию на 21 мая, в России выявлено 317 554 случая новой коронавирусной инфекции, из них 3099 — с летальным исходом. Вылечились 92 681 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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