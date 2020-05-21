ЦИК продолжает подготовку к проведению голосования по Конституции
ЦИК России продолжает подготовку к проведению всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря Центризбиркома Майю Гришину.
По ее словам, подготовка к голосованию и не прекращалась, несмотря на отсутствие конкретной даты мероприятия.
В связи с этим, потребовалось использование замороженных средств, пояснила Гришина.
«В данный момент ЦИК потребовалось продолжать подготовку к проведению голосования таким образом, чтобы в том числе разрешить реализацию средств», — сказала она.
Гришина отметила, что ряд подготовительных мероприятий нужно проводить сейчас, чтобы находиться в состоянии готовности.
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