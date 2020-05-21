ЦИК продолжает подготовку к проведению голосования по Конституции

ЦИК России продолжает подготовку к проведению всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на секретаря Центризбиркома Майю Гришину.

По ее словам, подготовка к голосованию и не прекращалась, несмотря на отсутствие конкретной даты мероприятия.

В связи с этим, потребовалось использование замороженных средств, пояснила Гришина.

«В данный момент ЦИК потребовалось продолжать подготовку к проведению голосования таким образом, чтобы в том числе разрешить реализацию средств», — сказала она.

Гришина отметила, что ряд подготовительных мероприятий нужно проводить сейчас, чтобы находиться в состоянии готовности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЦИК: избирательная система готова к голосованию по поправкам в Конституцию

— Источник в Кремле: прогнозировать дату голосования по поправкам пока рано

— Члены ЦИК перечислят часть зарплаты на помощь россиянам в условиях пандемии