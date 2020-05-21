От коронавируса скончался слуга 11 президентов США Уилсон Рузвельт Джерман

В США скончался слуга 11 американских президентов Уилсон Рузвельт Джерман. Об этом сообщает NBCNews.

Джерман умер на 92-м году жизни.

По данным СМИ, ранее он получил положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19.

Уилсон Рузвельт Джерман устроился в Белый дом уборщиком еще при 34-м президенте США Дуайте Эйзенхауэре. Затем получил повышение до старшего слуги благодаря Жаклин Кеннеди при президентстве Джона Кеннеди. Также супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама в своих мемуарах под названием «Становление» опубликовала фотографию с Джерманом.