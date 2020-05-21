Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм. Об этом рассказала главный врач областной клинической больницы Анна Савищева тульским «Вестям».

По словам Савищевой, глава региона связался с медсестрой после инцидента.

«Он пообщался, поддержал, поблагодарил за работу и ее, и всех медиков», — рассказала она.

Дюмин считает, что медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицания за внешний вид.

Медсестра является хорошей сотрудницей и профессионалом, подчеркнула Савищева.

Ранее стало известно, что медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в надетом поверх купальника прозрачном защитном костюме.

Она объяснила, что в защитной форме очень жарко. При этом девушка не рассчитывала, что костюм будет полностью просвечивать.

В Минздраве области это сочли несоблюдением требований к медицинской одежде и заявили, что сотруднице назначили дисциплинарное взыскание в виде замечания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры

— Жарко в костюме: медсестра в Туле вышла на работу в бикини

— В Туле медсестру наказали за надетый на купальник прозрачный защитный костюм