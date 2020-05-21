Эксперты предупредили о возможных утечках из единого регистра данных о россиянах

Эксперты предупредили, что существует риск утечек данных из создаваемого в России единого регистра сведений о россиянах, передает ТАСС.

Руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман заявил, что наиболее уязвимая точка — это получение доступа к информации. В идеале, считает он, как можно меньшее число людей должны иметь возможность заполучить всю информацию целиком, иначе ей воспользуются и злоумышленники.

Подобную точку зрения высказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. Степень защиты регистра останется высокой, если он будет использоваться только для автоматизированной проверки данных, предоставляемых самим гражданином или его работодателем, отметил Оганесян.

Ранее Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России. База будет содержать более 30 видов данных о россиянах, в частности ФИО, дату рождения, семейное положение и гражданство.

Доступ к информации о себе будет открыт для всех жителей страны. Кроме того, регистром смогут воспользоваться государственные органы, нотариусы, МФЦ.

Федеральная налоговая служба (ФНС) будет обеспечивать безопасность сведений.

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