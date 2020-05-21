Россия передала Армении 20 тысяч ПЦР тест-систем на COVID-19

Армения получила от России 20 тысяч диагностических систем для тестирования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции и 33,5 тысячи реагентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения республики Арсена Торосяна.

По его словам, в страну также были направлены 2 тысячи ПЦР тест-систем от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а Китай передал стране $20 тысяч для борьбы с инфекцией.

«Ожидается помощь из Японии в виде оборудования, Канады, Индии (в виде лекарств), ОАЭ. ЕС планирует выделить €2,7 млн», — уточнил Торосян.

Также он сообщил, что помощь Армении готовы оказать Азиатский банк развития, Агентство США по международному развитию, Евразийский фонд стабилизации и развития, Всемирный банк, фонды ООН, Международный комитет Красного Креста.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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