Коронавирус выявили у заместителя мэра Воронежа

У заместителя главы администрации Воронежа Людмилы Бородиной оказался положительным тест на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию города.

Отмечается, что Бородина сдала тест на коронавирус после выявления коронавируса у руководителя управления физической культуры и спорта Александра Бахтина, так как они работают в соседних помещениях.

«По телефону информация о том, что диагноз предварительно подтвержден, поступила», заявили в мэрии.

На данный момент Бородина находится дома в самоизоляции, так как «входит в контактный круг по ранее выявленному заболеванию». Она чувствует себя хорошо, симптомов у нее нет.

По последним данным, коронавирус подтвержден у 1 307 человек, умерли 16 пациентов, выздоровели 758.

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