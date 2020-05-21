В России выявили 8849 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 8849 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавиурсом в Telegram-канале.

Отмечается, что 42% пациента не имели клинических проявлений болезни.

Умерли за прошедшие сутки 127 человек, вылечись 7289.

Общее число выявленных случаев инфицирования составило 317 554 в 85 регионах. За весь период выздоровели 92 681 человек, умерли 3099 .

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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