ФСБ пресекла деятельность трансграничной наркогруппировки

Совместными усилиями ФСБ России и МВД была пресечена деятельность трансграничной этнической преступной группировки. Сотрудники ведомств ликвидировали сеть межрегиональных каналов поставок крупных партий высококонцентрированного афганского героина.

Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что в результате совместной операции из незаконного оборота было изъято более 48 кг героина, а также пресечена противоправная деятельность пятерых членов трансграничной этнической наркогруппировки.

Как рассказали в ФСБ, против них следственными подразделениями МВД России уже заведено семь уголовных дел. Кроме того, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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