В Совфеде хотят на законодательном уровне установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предложили внести изменения в законодательство, чтобы дать легальное определение понятию самоизоляции, а также прописать порядок ее введения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова пояснила, что на будущее необходимо ввести понятные, взвешенные и максимально учитывающие все имеющиеся ресурсы и интересы «правила игры».

«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян», — сказала Рукавишникова.

Она отметила, что «все это делалось впервые», а от подобных ситуаций россияне «не застрахованы».

Изменения, которые связаны с введением понятия самоизоляции, предлагается внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

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