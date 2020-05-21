Циклон «Амфан» унес жизни 14 человек в Индии и Бангладеш

Мощный циклон «Амфан» обрушился на Восточную Индию и Бангладеш, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что в результате погибли по меньшей мере 14 человек, уничтожены тысячи домов, а также мосты и набережные.

Основной удар циклона принял на себя густонаселенный индийский штат Западная Бенгалия. Чтобы точно оценить ущерб, потребуется три-четыре дня, сказала главный министр штата Мамата Банерджи.

«Мы столкнулись с большим ущербом и разрушениями, чем от COVID-19», — отметила Бенерджи.

По данным метеорологов, «Амфан» — самый мощный за последние годы ураган в Бенгальском заливе, максимальная скорость порывов ветра шторма достигает 265 км/ч.

Ранее в метеорологической службе «Би-би-си» сообщали, что «Амфан» станет первым суперциклоническим штормом в Бенгальском заливе со времен суперциклона 1999 года, унесшего жизни более 9 тысяч человек.

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