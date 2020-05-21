В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 5,8
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в центральной части Средиземного моря, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Уточняется, что эпицентр располагался в 224 км к юго-западу от греческого города Метони и 305 км к северо-западу от ливийского города аль-Байда.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Землетрясение в 5,8 баллов произошло в районе Крита
— Два человека погибли в результате землетрясения силой в 5,0 баллов в КНР
— У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла