В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в центральной части Средиземного моря, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Уточняется, что эпицентр располагался в 224 км к юго-западу от греческого города Метони и 305 км к северо-западу от ливийского города аль-Байда.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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