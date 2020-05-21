В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии COVID-19 в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что за первой волной пандемии коронавируса по всему миру может последовать вторая, передает РИА «Новости».

Она предостерегла страны от необдуманного смягчения карантина.

«Очень важно, чтобы все население понимало, что опасность не прошла, риск не прошел», — отметила Вуйнович.

По последним данным, в России выявлено 308 705 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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