Осужденная за попытку примкнуть к ИГ* студентка МГУ выходит замуж за своего адвоката

Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к деятельности подразделения «Бадр», выходит замуж за своего адвоката Олега Елисеева. Об этом жених сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья, в нашей жизни большое радостное событие. Скоро состоится наша свадьба с Варварой Карауловой», — написал Елисеев.

Он рассказал, что торжество состоится в узком семейном кругу из-за пандемии коронавируса и принес извинения перед теми, кого не пригласит на свадьбу.

Караулова, будучи студенткой МГУ, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ (организация запрещена в России). Затем в 2016 году она была осуждена на 4,5 года колонии.

В ноябре 2018 года Караулова обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой поддержать ходатайство о ее УДО, на что Москалькова согласилась. В 2019 году Караулова была освобождена.

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