В Подмосковье включили отопление в домах и на социальных объектах из-за похолодания, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики региона.

«Тепло снова начало поступать в 100% жилого фонда во всех муниципальных образованиях», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что котельным нужны сутки на запуск, а также некоторое время, чтобы наполнить систему.

Ранее Гидрометеорологическое бюро Москвы и области предупредило о резком и длительном похолодании с 13 мая.

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