В Египте зафиксирован рекорд по числу заражений коронавирусом
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В Египте за сутки коронавирусом заразились 745 человек, что обновило вчерашний рекорд в 720 случаев, пишет минздрав страны.
Отмечается, что всего в стране заразились 14 229, скончались 680, выздоровели 3994 пациента.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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