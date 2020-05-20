В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер

В Бурятии недовольные условиями размещения пациенты в обсерваторе напали на персонал и гоняли медсестер по лесу. Об этом сообщается в Instagram на странице детской республиканской клинической больницы (ДРКБ), которая в условиях пандемии коронавируса работает в качестве обсерватора.

«Огромный стресс получили они от поведения поступивших 16 мая на обсервацию граждан, прибывших из КНР. В течение 2 суток пребывания они проявляли недовольство по поводу того, что направлены на обсервацию, по условиям проживания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пациенты вели себя неадекватно, агрессивно, угрожали и ломали больничное имущество.

Работники обсерватора несколько раз обращались в полицию, однако их действия ограничивались только дистанционным составлением протокола. Ситуация разрешилась только 18 мая, когда недовольных граждан Китая переместили в другой обсерватор.

В прикрепленном к посту видео две женщины в защитных костюмах рассказали, что во время их смены агрессивные пациенты начали нападать, швыряться камнями и нецензурно выражаться в их адрес.

«В защитных костюмах... тяжело дышать. И тут, когда он на нас напал, мы в этих костюмах убегали по лесу», — добавила сотрудница обсерватора.

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