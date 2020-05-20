Прокуратура Южной Кореи требует 35 лет тюрьмы за коррупцию для экс-президента

Прокуратура Республики Корея потребовала увеличить срок тюремного заключения для экс-президента страны Пак Кын Хе по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью с 25 до 35 лет, сообщает агентство Yonhap.

«Она использовала власть, данную гражданами, для личной выгоды», — заявили в прокуратуре на судебном процессе.

Обвинение также требует, чтобы экс-лидер заплатила $24,35 млн штрафа за ущерб, нанесенный ее деятельностью, а также $162,5 тыс. дополнительно в качестве компенсации.

После импичмента в 2017 году Пак Кын Хе была приговорена к 25 годам тюремного заключения, однако Верховный суд республики постановил вернуться к рассмотрению ее дела с целью установления новых эпизодов взяточничества и казнокрадства.

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