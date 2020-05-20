Сестры Хачатурян призвали спецдокладчика ООН обратиться к властям РФ об объединении их дел

Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, обратились с просьбой к спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравке Симонович. Они просят ее потребовать от российских властей не допустить их повторной травматизации в ходе рассмотрения уголовного дела, а также дальнейшего нарушения их процессуальных прав.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката младшей из сестер Хачатурян Валентину Фролову.

По словам защитника, для этого нужно рассматривать дела сестер только совместно. При этом необходимо учесть, что девушки действовали в рамках необходимой обороны, заявила юрист.

«Следственные органы разделили уголовное дело сестер, выделив дело Марии Хачатурян в отдельное производство, что отрицательно сказалось на правах обвиняемых. Несмотря на то, что в рамках обоих уголовных дел расследуются одни и те же обстоятельства, Крестина и Ангелина не имеют возможности участвовать в деле Марии так же, как и Мария не имеет возможности участвовать в деле Крестины и Ангелины Хачатурян», — сказала Фролова.

Она отметила, что в дальнейшем это может повторно травмировать девушек, поскольку сестрам «придется рассказывать об одних и тех же травмирующих событиях при рассмотрении двух уголовных дел».

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года три девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.

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