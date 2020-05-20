Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины — «одноклеточные». Такое мнение он выразил на своем YouTube-канале.

По его словам, на Украине никто не обязан понимать русский язык, но при этом каждый должен знать украинский.

«Потому что русский язык для этой страны — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий», — пояснил Дроздов.

Он также считает, что его соотечественники, которые не выучили украинский язык, должны путешествовать по городам Золотого кольца России, а не по Западной Украине.