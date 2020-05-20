В Приморье выявлено 44 случая COVID-19 за сутки
В Приморском крае за минувшие сутки выявлено 44 случая нового коронавируса. Об этом сообщает сайт регионального правительства.
Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в крае составляет 1446.
По данным властей, выздоровели 487 жителей Приморья, скончались 14 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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