Жертвами коронавируса в Мексике за сутки стали 334 человека

Главный эпидемиолог Минздрава Мексики Хосе Луис Аломия сообщил, что за минувшие сутки от коронавируса нового типа в стране скончались 334 человека. Его заявление транслировалось на сайте ведомства.

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в стране достигло 5 666.

По словам Аломии, число случаев заражения коронавирусом в Мексике увеличилось до 54 346. За минувшие 24 часа было зарегистрировано 2 713 новых случаев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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