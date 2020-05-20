В России за сутки потушили 34 лесных пожара

В России за прошедшие сутки потушили 34 лесных пожара. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Авиалесоохрану России.

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие 24 часа 19 мая в России было ликвидировано 34 лесных пожара на площади 430 гектаров.

В Авиалесоохране также сообщили, что сейчас в России наблюдаются 32 лесных пожара на площади 5318 гектаров. При этом наибольшее число возгораний зафиксировано в Забайкальском крае. В этом регионе пожары тушатся на площади 3520 гектаров.

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