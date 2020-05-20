Почти 20 рейсов отменено в московских аэропортах

В аэропортах Москвы отменили 18 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Такая информация представлена по состоянию на 00.10 мск.

Сообщается, что в Домодедово отменено 16 рейсов.

Кроме того, два рейса отменено во Внуково.

Однако в Шереметьево и Жуковском отмененных или задержанных рейсов нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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