В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой

В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.

«Тела обнаружил пришедший домой отец мальчика. При этом дверь квартиры была заперта изнутри», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на теле мальчика обнаружены признаки удушения. По предварительным данным, женщина покончила с собой.

Следователи изъяли записку, оставленную матерью, и возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего.

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