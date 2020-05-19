В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
«Тела обнаружил пришедший домой отец мальчика. При этом дверь квартиры была заперта изнутри», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на теле мальчика обнаружены признаки удушения. По предварительным данным, женщина покончила с собой.
Следователи изъяли записку, оставленную матерью, и возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: