В Саратове родилась девочка с коронавирусом

В Саратове у женщины, заразившейся коронавирусом, родилась девочка, у которой тоже подтвердился COVID-19, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения региона Олега Костина.

«Несколько дней назад в городской клинической больнице №10 при сроке беременности 39 недель родила жительница Саратова с подтвержденной COVID-19», — приводятся слова министра.

Отмечается, что новорожденная болеет без симптомов и находится в областной детской инфекционной больнице. Мать тоже находится на лечении и чувствует себя «абсолютно нормально».

В Саратовской области коронавирусом заразились почти две тысячи, скончались 12, выздоровели 518 пацинетов.

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