В Подмосковье полиция задержала мать задушенного младенца

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В Подмосковье полиция нашла мать девятимесячного задушенного ребенка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Московской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение 24-летней местной жительницы, тело девятимесячного сына которой было обнаружено 16 мая», — сообщили в правоохранительных органах.

Ранее тело девятимесячного мальчика нашел отец. По предварительным данным, ребенок был задушен.

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