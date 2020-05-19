В Подмосковье полиция задержала мать задушенного младенца
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В Подмосковье полиция нашла мать девятимесячного задушенного ребенка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Московской области.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение 24-летней местной жительницы, тело девятимесячного сына которой было обнаружено 16 мая», — сообщили в правоохранительных органах.
Ранее тело девятимесячного мальчика нашел отец. По предварительным данным, ребенок был задушен.
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