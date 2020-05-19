В Рязани полиция обнаружила подпольный концерт в баре, где находились около 50 человек, нарушая самоизоляцию, пишет УМВД по региону.

«Сотрудники отдела МВД России по Советскому району города Рязани при содействии сотрудников регионального УФСБ пресекли противоправное массовое мероприятие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на многих не было масок. Полиция составила 13 протоколов на отдыхающих, работники бара будут привлечены к административной ответственности.

В Рязанской области из-за коронавируса закрыты бары и рестораны. Заведения общественного питания могут продавать еду только на вынос. Также запрещены массовые мероприятия.