Кадыров призвал жителей Чечни отпраздновать Ураза-байрам дома

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал жителей региона отметить Ураза-байрам дома. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В настоящее время при массовом праздновании «слишком высок» риск заражения коронавирусом нового типа, отметил глава республики. Он добавил, что единственным способом не допустить распространения заболевания является соблюдение самоизоляции.

Кадыров призвал жителей Чечни исключить физические контакты и отказаться от посещения на праздник родных и близких.

По состоянию на 19 мая, в России зафиксирован 299 941 случай новой коронавирусной инфекции, из них 2837 — с летальным исходом. 76 130 человек вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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