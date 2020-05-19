В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента

В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 клиента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Причиной вспышки инфекции стали семейно-бытовые контакты с парикмахером. 7 семей, которые контактировали с ним, прошли обследование на коронавирус. У 23 человек тесты показали положительный результат.

Заболевание у инфицированных протекает без симптомов, они находятся под домашним наблюдением. Сам парикмахер госпитализирован в больницу №2 города Белгорода.

Власти рассказали, что с парикмахером контактировали также пять сотрудников агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм». Тесты у них показали отрицательный результат, однако их временно отстранили от работы.

В Белгородской области зарегистрировано 1,3 тыс. случаев коронавируса, 12 человек умерли.

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